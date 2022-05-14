В США предсказали «унизительный удар» по Байдену

Возможный отказ президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелесе станет «унизительным ударом» по их американскому коллеге Джо Байдену. Об этом 12 мая пишет газета The New York Times.

«Растущее число глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна, в том числе президенты Мексики и Бразилии — двух крупнейших стран региона — рассматривают возможность даже не появляться, угрожая нанести унизительный удар по Белому дому», — говорится в материале.

Отмечается, что американская администрация еще не отправляла никаких официальных приглашений, поскольку Белый дом не согласовал окончательный список приглашенных на саммит.

При этом некоторые страны уже сомневаются в том, сможет ли саммит решить насущные проблемы на фоне того, как «регион пытается оправиться от жестокого экономического спада, вызванного пандемией, безудержной инфляцией, ухудшением состояния окружающей среды и демонтажем демократических институтов».

Уточняется, что в меморандуме, который в апреле Госдеп направил конгрессу, не содержится описание конкретных целей.

Между тем, как отметил представитель Совета национальной безопасности, помогающий организовать это мероприятие, пишет издание, сказал, что саммит является «самым важным событием администрации Байдена для нашего полушария». Он добавил, что приглашения будут разосланы в ближайшее время.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что пропустит встречу, если правительства Венесуэлы и Никарагуа не будут приглашены, отмечается в статье. Данную позицию, в свою очередь, поддержали президенты Боливии и Гондураса, а также группа карибских государств.

Между тем, как стало известно, Лопес Обрадор заявил, что если на саммит будут приглашены не все, он лично не поедет в Лос-Анджелес, а направит делегацию мексиканского правительства.

Как рассказали газете источники в правительстве Бразилии, схожие взгляды и у бразильского лидера Жаира Болсонару.

Редактор журнала Americas Quarterly Брайан Винтер отметил, что «правительства Латинской Америки хотят показать Вашингтону, что он больше не сидит во главе стола, это саммит равных».

Саммит Америк представляет собой встречу глав государств, организуемую под эгидой Организации американских государств (ОАГ), проводится с целью обсудить и сформировать общую стратегию в решении проблем региона. Первый саммит прошел 9–11 декабря в 1994 году в Майами. Восьмой раз главы стран встретились в Перу 13–14 апреля в 2018 году.

21 апреля сообщалось, что послу России Анатолию Антонову не предоставили возможности выступить в ходе внеочередного заседания ОАГ. Между тем на встрече совет Организации американских государств выступил за приостановку статуса России в качестве постоянного наблюдателя. Соответствующее решение было принято в контексте российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

5 апреля российское посольство в США заявило, что генсек ОАГ Луис Альмагро проявил русофобский подход в процессе решения вопроса относительно пересмотра статуса России при организации. Он проявил себя как «конъюнктурщик, действующий по указке своих хозяев из Вашингтона», добавили российские дипломаты.

Кроме того, дипломаты РФ призвали Альмагро сфокусироваться на решении действительно важных для стран Западного полушария вопросов, включая миграцию, постковидное экономическое восстановление, борьбу с оргпреступностью и наркотрафиком.