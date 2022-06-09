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Полимеры защитят еду от бактерий и грибков

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Российские ученые создали новые препараты для обработки поверхностей, которые позволят бороться с устойчивыми микробами. В первую очередь разработка предназначена для больниц, где иногда обнаруживают вызывающие опасные инфекции бактерии.

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Ученые Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН совместно с сотрудниками химического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова разработали новые составы для обработки стен производственных, складских и прочих помещений предприятий пищевой промышленности и больниц. Если нанести препарат на поверхности, микробы погибают и их новых сообществ не появляется.

Препараты разработали на основе особых полимеров с антимикробными свойствами — они способны уничтожать контактирующие с ними бактерии.

«В рецептурах использованы водорастворимые полимеры, то есть в качестве растворителя используется вода, что делает процесс нанесения процедурой, соответствующей всем экологическим требованиям», — рассказала «Известиям» заместитель директора Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова Анастасия Семенова.

По ее словам, полимеры безопасны для людей и не воспламеняются, нетоксичны, после их нанесения на стены и потолки помещение не нужно проветривать.

Разработчики подчеркивают, что в новых составах нет антибиотиков или других лекарств, к которым большинство микроорганизмов могут стать устойчивы.

Завкафедрой высокомолекулярных соединений МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Ярославов обратил внимание на простоту нанесения нового вещества. По его словам, поверхность не нужно чистить от водорастворимых солей, жиров, масел, ржавчины и затем сушить, как при использовании других препаратов.

Разработка может быть востребована на пищевых предприятиях, поделилась мнением заведующая кафедрой «Промышленный дизайн, технология упаковки и экспертиза» Московского государственного университета пищевых производств Ирина Кирш.

Однако материал требует проверки по определению срока действия полимера в промышленных условиях, то есть сколько он будет сохранять антимикробный эффект, подчеркнула Ирина Кирш.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Работа над прикрытием: новое вещество защитит еду от бактерий и грибков

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