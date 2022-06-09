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Командира роты теробороны Украины обвинили в изнасилованиях солдат

Пленный солдат обвинил командира роты теробороны Украины в изнасилованиях солдат
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Фото: Global Look Press/Michaela Rihova/CTK
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Пленный солдат 113-й бригады украинской территориальной обороны Николай Худяков обвинил командира роты с позывным «Призрак» в сексуальном насилии в отношении себя и сослуживцев. Об этом во вторник, 7 июня, он рассказал во время допроса, видео которого опубликовано в Telegram-канале «Старше Эдды».

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По словам Худякова, ему пришлось подчиниться приказу командира, несмотря на то, что он не является гомосексуалом.

Он считает, что был не единственным в роте, кого мог изнасиловать «Призрак».

Ранее, 1 июня, председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина сообщила, что диапазон преступлений украинских националистов намного шире, чем у фашистов.

До этого, 30 апреля, заместителю командира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777 в составе 36-й бригады морской пехоты ВСУ старшему лейтенанту Сергею Батынскому было предъявлено обвинение в убийстве и сексуальном насилии в отношении мирных граждан.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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