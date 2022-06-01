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В ДНР указали на сравнявшиеся по жестокости с нацбатами украинские войска

ДНР: диапазон статей военных преступлений Киева значительно шире, чем у фашистов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Диапазон преступлений украинских националистов намного шире, чем у нацистов Нюрнбергского процесса. Об этом заявила в среду, 1 июня, председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина.

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«Это геноцид русскоязычного населения, захват заложников, использование рабского труда, использование гражданского населения в качестве живого щита, умышленные убийства, хищения, мародерство, пытки, изнасилования», — сказала Шишкина «РИА Новости».

Она отметила, что список статей «можно перечислять вечно», а в своих зверствах Киев превзошел фашистскую Германию.

Кроме того, по ее словам, регулярная армия Украины — ВСУ — по жестокости сравнялась с боевиками так называемых нацбатальонов.

Ранее в среду в республике анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками, которые пройдут до осени.

В частности, первым будет Мариупольский трибунал. Там будут рассматриваться преступления, совершенные в Волновахе. Завершающим этапом, как ожидается, станет международный трибунал.

Подсудимыми на этих процессах станут как боевики радикальных националистических группировок «Азов» и «Айдар» (в отношении их участников в РФ возбуждены уголовные дела), так и военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что у следственных органов республики уже хватает материалов для проведения первого этапа трибунала. Он подчеркнул, что процесс будет максимально открытым. Сроки подготовки Устава трибунала над нацистами объявят в ближайшее время.

По данным Следственного комитета России, всего с 2014 года было возбуждено более тысячи уголовных дел по событиям в Донбассе и на Украине. Потерпевшими от преступных действий украинских силовиков признаны 70 тыс. человек, в том числе несовершеннолетние.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В марте глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против населения Донбасса. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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