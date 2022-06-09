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В Греции и Бразилии подтвердили первые случаи заражения оспой обезьян

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Фото: REUTERS/Lukas Barth
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Первые случаи заражения оспой обезьян подтверждены в Греции и Бразилии. Об этом стало известно в среду, 8 июня.

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По данным минздрава Греции, заболевший мужчина недавно ездил в Португалию. Больной был госпитализирован в стабильном состоянии.

При этом в ведомстве считают, что риск для населения страны по-прежнему низок, «поскольку заболевание обычно протекает в легкой форме и характеризуется относительно низкой трансмиссивностью».

В Бразилии заболел 41-летний пациент из Сан-Паулу, который накануне вернулся из поездки в Испанию, проездом через Португалию, сообщает портал G1.

Как отметили в Минздраве страны, в Бразилии зафиксировано восемь предположительных случаев заражения оспой обезьян в различных штатах.

Ранее в этот день стало известно, что Институт вирусологии имени Роберта Коха (RKI) зарегистрировал 113 случаев заражения оспой обезьян в Германии, все заболевшие — мужчины.

31 мая глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил об отсутствии 100-процентной уверенности в способностях сдержать распространение оспы обезьян. Он предупредил, что скорость распространения в летний период может увеличиться. Страны массово отменяли множество коронавирусных ограничений, а значит, в жаркое время года пройдут фестивали с огромным скоплением людей.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии и Марокко. К началу июня в 26 странах мира зарегистрировано свыше 640 случаев заражения оспой обезьян.

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