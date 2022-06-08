Реклама
Прямой эфир

В Германии зафиксировали 113 случаев заражения оспой обезьян у мужчин

0
Фото: REUTERS/Lukas Barth
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Институт вирусологии имени Роберта Коха (RKI) зарегистрировал 8 июня 113 случаев заражения оспой обезьян в Германии, все заболевшие — мужчины.

Опыт предков: кому нужна прививка от оспы обезьян
Грозит ли россиянам новая эпидемия

«Все случаи (заражения. — Ред.) в Германии, о которых сообщает RKI, — это мужчины», — приводит слова представителя института издание Zeit Online.

Отмечается, что еще во вторник, 7 июня, RKI было известно о 80 случаях заражения в стране.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян в 27 государствах. Пока не зафиксировано ни одного случая смерти от этой болезни в неэндемичных странах. В большинстве случаев заразившиеся не посещали Западную или Центральную Африку. Только небольшое число заражений связано с поездками в Нигерию.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии и Марокко. К началу июня в 26 странах мира зарегистрировано свыше 640 случаев заражения оспой обезьян.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.

6 июня кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков оценил риски проникновения вируса оспы обезьян в Россию и назвал меры, которые могут оказаться эффективными в борьбе против этой инфекции. Он считает, что завоз вируса в РФ крайне вероятен в горизонте ближайших 3–6 месяцев. При этом Крючков отметил, что это не будет представлять большую опасность.

25 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящий момент нет необходимости заранее прививаться от обезьяньей оспы. При этом она уточнила, что в России зарегистрировано три вакцины против натуральной оспы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022