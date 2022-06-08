Пушилин назначил новых заместителей глав правительства и своей администрации

Первым замруководителя администрации главы ДНР назначен бывший первый замглавы Ульяновской области Александр Костомаров, а заместителем председателя правительства ДНР — Евгений Солнцев. Информация об этом следует из соответствующих указов главы ДНР Дениса Пушилина.

«Назначить Костомарова Александра Константиновича первым заместителем руководителя администрации главы Донецкой Народной Республики», — говорится в указе.

На пост первого замглавы Ульяновской области, курирующего внутреннюю политику, Костомаров был назначен 25 февраля 2020 года, когда регион возглавлял Сергей Морозов. В октябре 2021 года он подал в отставку.

«Назначить заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики Солнцева Евгения Александровича», — говорится в другом указе главы ДНР.

Солнцев ранее занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ РФ, до этого возглавлял дирекцию по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиал ОАО «РЖД».

Оба указа уже вступили в силу с 8 июня.

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