Сбербанк приостановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях

Сбербанк с 7 июня приостановил платежи бизнеса по внешнеторговым договорам в китайских юанях, сообщил 8 июня представитель банка «Коммерсанту».

По его словам, решение затронуло корпоративных клиентов.

В банке заявили, что работают с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов.

«Данная временная мера затронула корпоративных клиентов-участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайских юанях. В настоящий момент банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов»,— сообщили в Сбербанке.

При этом, например, в индийских рупиях Сбербанк может проводить платежи: рубли переводятся в дочерний банк в Индии, затем проходит покупка местной валюты, и потом совершается платеж в пользу предприятия, рассказали в колл-центре СберБизнес.

2 июня американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил найти способы финансово поддержать Россию в обход санкций Запада, при этом не нарушая ограничительные меры.

Как рассказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Александр Габуев в беседе с «Известиями», Китай может оказать России экономическую поддержку с помощью валютного свопа между центробанками «рубль-юань».

Это демонстрирует, что юань станет одной из важнейших внешних платежных единиц в России и будет, по сути, играть ту же роль, которую играли евро и доллары, рассказал эксперт.

1 июня генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков рассказал, что компании России и Китая приспосабливаются к возникающим из-за антироссийских санкций издержкам. С одной стороны, предприниматели в Китае и России вынуждены отказываться от привычных схем работы, прежде всего в области финансовых расчетов и логистики, с другой — это открыло возможности занять освободившиеся после ухода западных компаний ниши.