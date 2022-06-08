Реклама
Прямой эфир

Сбербанк приостановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях

0
Фото: REUTERS/Florence Lo
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сбербанк с 7 июня приостановил платежи бизнеса по внешнеторговым договорам в китайских юанях, сообщил 8 июня представитель банка «Коммерсанту».

Не было ни гроша, да вдруг юань: китайская валюта выходит в лидеры
Сможет ли юань вытеснить доллар

По его словам, решение затронуло корпоративных клиентов.

В банке заявили, что работают с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов.

«Данная временная мера затронула корпоративных клиентов-участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайских юанях. В настоящий момент банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов»,— сообщили в Сбербанке.

При этом, например, в индийских рупиях Сбербанк может проводить платежи: рубли переводятся в дочерний банк в Индии, затем проходит покупка местной валюты, и потом совершается платеж в пользу предприятия, рассказали в колл-центре СберБизнес.

2 июня американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил найти способы финансово поддержать Россию в обход санкций Запада, при этом не нарушая ограничительные меры.

Как рассказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Александр Габуев в беседе с «Известиями», Китай может оказать России экономическую поддержку с помощью валютного свопа между центробанками «рубль-юань».

Это демонстрирует, что юань станет одной из важнейших внешних платежных единиц в России и будет, по сути, играть ту же роль, которую играли евро и доллары, рассказал эксперт.

1 июня генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков рассказал, что компании России и Китая приспосабливаются к возникающим из-за антироссийских санкций издержкам. С одной стороны, предприниматели в Китае и России вынуждены отказываться от привычных схем работы, прежде всего в области финансовых расчетов и логистики, с другой — это открыло возможности занять освободившиеся после ухода западных компаний ниши.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022