Скважину с нарзаном законсервировали в Кисловодске

В Кисловодске (Ставропольский край) по требованию надзорных органов законсервировали скважину с нарзаном. Об этом NewsTracker сообщили в АО «Кавминкурортресурсы».

По словам руководителя компании Евгения Левицкого, источник расположен возле Замка коварства и любви. Его пришлось закрыть в связи с претензиями проверяющих.

Как выяснилось, вода, вытекающая из скважины в реку Аликоновка, формально считается сточными водами. Но во второй зоне горно-санитарной охраны сброс сточных вод в любые водоемы запрещен.

В 2021 году Росприроднадзор провел проверку и выписал предприятию штраф. После этого руководство компании приняло решение законсервировать скважину.