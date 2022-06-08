В Калининграде обсудят строительство гидротехнических сооружений

В Калининграде состоится международная научно-практическая конференция «Современные технологии проектирования и строительства гидротехнических сооружений».

В двухдневном мероприятии, запланированном на 6 и 7 июля, примут участие крупные заказчики и специалисты строительных компаний, генподрядчики и субподрядчики по строительству гидротехнических сооружений, проектные и научные институты, а также российские и иностранные компании — производители специализированного оборудования.

Участники конференции обсудят современные проектные решения и конструкции гидротехнических сооружений, инженерную защиту газотранспортной системы, а также применение современных гидроизоляционных и геосинтетических материалов. Кроме того, спикеры расскажут о новинках и опыте применения новых технологий и техники при строительстве, а также реконструкции и восстановлении гидротехнических сооружений.

В первый день с докладами выступят представители различных ведущих компаний, таких как: государственное унитарное предприятие «Росморпорт», Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова, предприятие по производству, монтажу и обслуживанию инженерных систем «Синерго»; компания «Геозил Проект», специализирующаяся в области геотехнического проектирования; «Бергауф Строительные Технологии», «Албау Софтвер», «Торговый дом «Базальтовые трубы» и др.

На второй день программы участники конференции отправятся на техническую экскурсию на теплоходе на объект строительства международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов, расположенном в морском порту в городе Пионерский Калининградской области. Объект планируется достроить до конца уже в следующем году.

Научно-практическая конференция организована Международной ассоциацией фундаментостроителей при официальной поддержке «Росморпорт».

Ранее в среду стало известно, что в Краснодарском крае начались масштабные работы по ремонту защитных дамб. На работы выделили 460,6 млн рублей. Ремонт пройдет в Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Курганинском районах и Армавире. Работы будут завершены до 2024 года. Специалисты восстановят первоначальные размеры гидротехнических сооружений и приведут в порядок поврежденные элементы дамб.

Также в начале июня строительство дамб стартовало в Еврейской автономной области. Новые гидротехнические сооружения защитят жителей сел Дежнево, Квашино, Кукелево и Новое.