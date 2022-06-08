Больше 460 млн рублей направили на ремонт дамб в Краснодарском крае

В пяти районах Краснодарского края отремонтируют защитные дамбы. Общая стоимость работ составит 460,6 млн рублей.

Ремонт пройдет в Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Курганинском районах и Армавире до 2024 года. Специалисты восстановят первоначальные размеры гидротехнических сооружений и приведут в порядок поврежденные элементы дамб. Работы проводятся в целях защиты населения от негативных последствий паводков, пишет ИА KrasnodarMedia.

Все объекты находятся в муниципальной собственности. Восстановительные работы уже начались. В администрации Краснодарского края уточнили, что 346,2 млн рублей из выделенного финансирования — это средства из федерального бюджета.

В начале июня строительство новых дамб стартовало в Еврейской автономной области. Гидротехнические сооружения защитят жителей сел Дежнево, Квашино, Кукелево и Новое.