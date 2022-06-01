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Строительство новых дамб для защиты от большой воды стартовало в ЕАО

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В Еврейской автономной области началось строительство гидротехнических сооружений, призванных защитить населенные пункты от паводка. Об этом сообщает региональное правительство.

В 2022–2024 годах планируется возвести дамбу в районе села Доброго и гидротехническое сооружение, которое защитит от паводковых вод села Дежнево, Квашино, Кукелево и Новое. Также предусмотрена реконструкция 15 км сооружения в районе села Ленинское.

«Решение о финансировании принято на совещании при премьер-министре Михаиле Мишустине, которое прошло в конце июля в Южно-Сахалинске. Общий объем на три года — около 3 млрд рублей, из которых 2,4 млрд — средства федерального бюджета», — цитирует сообщение властей ИА EAOMedia.

Контракт на работы заключен с ООО «Региональный центр ПТ СДМ «Компания Ремсталь». Компания уже начала работы и задействовала в них 52 человека и спецтехнику. Развернута строительная лаборатория и геодезическая служба.

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