Цены на новые легкие коммерческие автомобили в РФ снизились на 10%

В мае средние цены на новые легкие коммерческие автомобили (LCV) в России снизились на 10% по сравнению с апрелем текущего года. Это следует из данных агентства Russian Automotive Market Research, опубликованных в среду, 8 июня, на сайте организации.

«Новые LCV в среднем подорожали на 53,6% по сравнению с маем 2021 г. В тоже время по сравнению с апрелем текущего года средние цены на легкую коммерческую технику снизились на 10%», — отмечается в исследовании.

Ранее в июне эксперты Russian Automotive Market Research заявили, что российский грузовой авторынок в ближайшей перспективе будет испытывать давление ряда негативных факторов. Согласно базовому сценарию прогноза, продажи новых грузовых автомобилей в 2022 году снизятся на 28,67% по сравнению с 2021 годом и составят 62,15 тыс. единиц. По оптимистичному сценарию, сокращение продаж составит 25,49%, будет продано 64,92 тыс. новых грузовых автомобилей. По пессимистичному сценарию, продажи сократятся на 35,15%, до 56,50 тыс. единиц.

Также в этом месяце Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что май 2022 года ознаменовался падением уровня продаж LCV и новых автомобилей в среднем на 83,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Больше всего упали продажи марок Volvo и Volkswagen — на 96%. Продажи «АвтоВАЗа» машин Lada сократились на 84%. Наименее всего снизились продажи машин китайской марки Changan — на 27%.

Эксперты отмечают, что такая ситуация на авторынке сложилась на фоне антироссийских санкций. В итоге были прекращены производство и импорт иностранных грузовиков, а также поставки комплектующих к ним из Европы и США. Помимо этого, остановлены и поставки запчастей для поддержания машин в исправном состоянии.