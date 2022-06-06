Продажи новых легковых автомобилей и LCV в мае упали на 83,5%

Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих автомобилей) в России в мае сократились на 83,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

«Май 2022 года ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 83,5% или на 123 110 штуки по сравнению с маем 2021 года, продажи составили 24 268 автомобилей», — говорится в сообщении АЕБ.

Больше всего упали продажи марок Volvo и Volkswagen — на 96%.

Продажи «Автоваза» машин Lada упали на 84%. Если в мае прошлого года было продано 38 284 автомобилей, то за прошлый месяц, в течение которого компания практически не выпускал автомобилей, на российском рынке было реализовано лишь 6,012 тыс. машин. Отмечается, что в январе-мае текущего года было продано 67,23 тыс. машин, что на 58% меньше в годовом выражении.

Наименее всего упали продажи машин китайской марки Changan — на 27%. В прошлом мае их было продано 442 штуки, а в этом году — 321 шт.

Помимо этого, просели продажи и легких коммерческих грузовиков.

Прежде в начале июня эксперты Russian Automotive Market Research заявили, что российский грузовой авторынок в ближайшей перспективе будет испытывать давление ряда негативных факторов. Согласно базовому сценарию прогноза, продажи новых грузовых автомобилей в 2022 году снизятся на 28,67% по сравнению с 2021 годом и составят 62,15 тыс. единиц. По оптимистичному сценарию, сокращение продаж составит 25,49%, будет продано 64,92 тыс. новых грузовых автомобилей. По пессимистичному сценарию, продажи сократятся на 35,15% до 56,50 тыс. единиц.

Эксперты отметили, что из-за санкций прекращены поставки комплектующих из Европы и США для производства российской и белорусской техники, производство и импорт иностранных грузовиков и комплектующих к ним. Остановлены и поставки запчастей для поддержания машин в исправном состоянии.

Однако эксперты видят и позитивную перспективу. В частности, легализация параллельного импорта позволит получать авто и запчасти к ним без разрешения правообладателя.

Ранее, 1 июня, Росстат представил отчет, согласно которому в России в апреле 2022 года было выпущено 19,9 тыс. легковых автомобилей, что на 85,4% (6,8 раза) ниже показателей за аналогичный период прошлого года. За первые четыре месяца нынешнего года российские автозаводы произвели 264 тыс. легковых машин, что на 47,4% меньше, чем в 2021 году.