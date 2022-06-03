Эксперты представили прогноз по рынку новых грузовых автомобилей в РФ

Российский грузовой авторынок в ближайшей перспективе будет испытывать давление ряда негативных факторов, что не исключает возможности для развития, уверены эксперты Russian Automotive Market Research.

Прогноз аналитиков рынка новых грузовых автомобилей (полной массой свыше 6 т), который они представили в четверг, 2 июня, базируется на текущем состоянии экономики, которая адаптируется к антироссийским санкциям.

«Согласно базовому сценарию прогноза, продажи новых грузовых автомобилей в 2022 году снизятся на 28,67% по сравнению с 2021 годом и составят 62,15 тыс. единиц. По оптимистичному сценарию, сокращение продаж составит 25,49%, будет продано 64,92 тыс. новых грузовых автомобилей. По пессимистичному сценарию, продажи сократятся на 35,15% до 56,50 тыс. единиц», — говорится в документе.

Эксперты отметили, что из-за санкций прекращены поставки комплектующих из Европы и США для производства российской и белорусской техники, производство и импорт иностранных грузовиков и комплектующих к ним. Остановлены поставки запчастей и оказание технической помощи для поддержания машин в исправном состоянии.

«В феврале – апреле остановили производство на всех площадках в России и прекратили импорт новых автомобилей и оригинальных запасных частей Volvo Trucks, Daimler Truck AG, Scania, MAN Truck & Bus, Mitsubishi Fuso, Isuzu и др. Санкциями Евросоюза предусмотрен полный запрет на экспорт в Россию грузовиков и спецтехники, в том числе седельных тягачей, среднетоннажных грузовиков, автобетоносмесителей, коммунальных машин для уборки улиц и самосвалов, пожарной техники», — отмечается в документе.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, ранее остановленная программа льготного лизинга грузовых автомобилей перезапускаться в 2022 году не будет. А переполненный рынок подержанных авто и возросшая стоимость обслуживания добавляет сложностей автовладельцам грузовиков и спецтехники.

Однако эксперты в плотном перечне проблемных моментов видят и позитивную перспективу. В частности, легализация параллельного импорта позволит получать авто и запчасти к ним без разрешения правообладателя.

«В перечень разрешенных брендов грузовой техники попали Mercedes-Benz, Renault, MAN, Volvo, DAF, Mitsubishi, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, MACK Trucks. Параллельный импорт обеспечит приток иностранных грузовых автомобилей на российский рынок», — напомнили аналитики рынка.

Кроме того, на рынке остаются российские, белорусские и китайские бренды. Заводы в РФ — КамАЗ, ГАЗ, «Урал», в Белоруссии — МАЗ — работают, несмотря на санкции и связанные с ними сложности.

«Грузовые автомобили, поставки которых на территорию РФ запрещены, будут завозится в страну по параллельному импорту в небольших объемах. Российская экономика до конца 2022 года будет находиться в депрессивном состоянии, но с улучшением ряда макроэкономических показателей во второй половине года относительно марта-апреля», — полагают специалисты в случае позитивного сценария для отрасли.

1 июня Росстат представил отчет, согласно которому в России в апреле 2022 года было выпушено 19,9 тыс. легковых автомобилей, что на 85,4% (6,8 раза) ниже показателей за аналогичный период прошлого года. За первые четыре месяца нынешнего года российские автозаводы произвели 264 тыс. легковых машин, что на 47,4% меньше, чем в 2021 году.