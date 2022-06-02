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Выпуск легковых автомобилей в России упал почти в семь раз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России в апреле 2022 года было выпушено 19,9 тыс. легковых автомобилей, что на 85,4% (6,8 раза) ниже показателей за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете Росстата, опубликованном 1 июня.

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В ведомстве добавили, что за первые четыре месяца нынешнего года российские автозаводы произвели 264 тыс. легковых машин, что на 47,4% меньше, чем в 2021 году.

Кроме того, в России упал выпуск грузовиков. Так, за январь–апрель 2022 года было собрано 52,5 тыс. грузовых автотранспортных средств, что на 5,9% меньше, чем за первые четыре месяца 2021 года. Позитивную динамику в апреле показала электро- и теплоэнергетика — рост на 2,0% к апрелю прошлого года. В частности, производство электроэнергии выросло на 2,6% по сравнению с апрелем 2021 года, а пара и горячей воды — на 1,4%.

Ранее, 5 мая, сообщалось, что продажи легковых автомобилей в апреле упали в 2,9 раза, до 27,2 тыс. авто, по сравнению с мартом, но к концу месяца был зафиксирован небольшой всплеск спроса. Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей «Авилона» Алексей Стариков также отметил, что автомобили всех марок стоят на складах, но их количество значительно сократилось.

15 апреля сообщалось, что сейчас большинство автозаводов в России находятся в простое, из них действуют лишь четыре. Производство легковых автомобилей продолжается на Ульяновском автозаводе, «Мазда Соллерс», «Хавейл Мотор Рус» и «Автоторе». На последнем ведется выпуск моделей Kia и Hyundai, а конвейер для сборки BMW приостановлен. Главной причиной остановки работы называется дефицит комплектующих вследствие разрыва логистических связей на фоне санкций.

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