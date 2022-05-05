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СМИ заявили о падении спроса на авто в России почти втрое

«Ъ»: продажи легковых автомобилей в апреле в российских автосалонах упали почти втрое
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Продажи легковых автомобилей в апреле упали в 2,9 раза, до 27,2 тыс. авто, по сравнению с мартом, но к концу месяца был зафиксирован небольшой всплеск спроса. Пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Автостата», основанные на информации АО «Электронный паспорт», то есть на фактическую регистрацию авто.

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Так, с 25 апреля по 1 мая объем зарегистрированных автомобилей вырос на 17% по сравнению с неделей ранее, до 7,7 тыс. машин. Однако с 11 по 17 апреля было замечено падение спроса: россияне приобрели 5,5 тыс. новых легковых машин, а этот показатель ниже, чем в первую неделю апреля, когда было продано 5,7 тыс. автомобилей.

В дилере «Автодом» обратили внимание на снижение трафика автосалонов в апреле примерно на 70% сравнительно с мартом.

Показатели апреля гораздо меньше прошлых месяцев, когда в среднем в неделю продавалось свыше 15 тыс. автомобилей в марте и и больше 20 тыс. авто в январе-феврале.

Перед майскими праздниками вырос спрос на новые автомобили, утверждает генеральный директор группы компаний «Тон-Авто» Александр Курылин. Он считает, что это связано с эффектом отложенного спроса.

«Люди просто решили не затягивать с покупкой машины. Однако в марте в целом продажи были гораздо лучше, чем в апреле», — заявил Курылин.

Отмечается, что покупательский интерес подогревается небольшим снижением цены на новые авто, если сравнивать с максимальными показателями за март. Об этом сообщил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей «Авилона» Алексей Стариков.

Он также отметил, что автомобили всех марок стоят на складах, но их количество значительно сократилось.

«В целом можно ожидать, что дилеры исчерпают имеющиеся запасы в течение двух-пяти месяцев в зависимости от объема бизнеса», — пояснил специалист.

Аналитик Сергей Удалов из «Автостата» рассказал, что первая неделя месяца обычно является самой слабой, а продажи вместе с регистрациями поднимаются к последней неделе.

«После ажиотажа в начале марта, когда автомобили покупались в том числе по предварительно одобренным еще до повышения ставки ЦБ кредитам, произошло охлаждение, потому как кризис быстро не закончился, а цены на имеющиеся у дилеров стоки машин часто выставлялись заградительные, чтобы придержать склад», — объясняет специалист.

Он заметил, что на автокредиты в конце апреля также был спрос.

«Но о восстановлении спроса говорить рано»,— подчеркнул Удалов.

По его мнению, чтобы клиенты массами кинулись в автосалоны, нужны какие-то перемены в нынешней ситуации либо резкий спад стоимости.

18 апреля агентство «Автостат» по итогам мониторинга сайта «Цена Авто», проведенного в первой половине апреля, сообщили, что автопроизводители продолжают повышать цены на свою продукцию в России. По данным мониторинга, у 11 марок было отмечено удорожание автомобилей. Среди них — Audi, Changan, GAC, Geely, Honda, JAC, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Skoda, Volkswagen, Volvo, «УАЗ» и другие.

15 апреля сообщалось, что сейчас большинство автозаводов в России находятся в простое, из них действуют лишь четыре. Производство легковых автомобилей продолжается на Ульяновском автозаводе, «Мазда Соллерс», «Хавейл Мотор Рус» и «Автоторе». На последнем ведется выпуск моделей Kia и Hyundai, а конвейер для сборки BMW приостановлен. Главной причиной остановки работы называется дефицит комплектующих вследствие разрыва логистических связей на фоне санкций.

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