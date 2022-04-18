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В апреле 11 брендов подняли цены на автомобили в России

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Автопроизводители продолжают повышать цены на свою продукцию в России. Об этом сообщает в понедельник, 18 апреля, агентство «Автостат» по итогам мониторинга сайта «Цена Авто», проведенного в первой половине этого месяца.

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«По данным мониторинга, у 11 марок было отмечено удорожание автомобилей. Среди них — Audi, Changan, GAC, Geely, Honda, JAC, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Skoda, Volkswagen, Volvo, «УАЗ» и другие», — говорится на сайте агентства.

Как отмечается, большинство компаний подняли цены на весь модельный ряд. В частности, японский премиум-бренд Infiniti поднял цены на 18–26%, а корейский Genesis — на 7–15%. Примерно на столько же — на 12–26%, — подорожали машины баварской марки BMW. Не остались в стороне Hyundai — от 6% до 16%, и Suzuki — 10–13%.

Почти вдвое увеличили цены на автомобили лидер «китайского» сегмента Haval — 34 – 60%, а также Great Wall — 50–54%.

При этом у целого ряда брендов информация о ценах на официальных сайтах либо отсутствует, либо представлена по состоянию на февраль или март.

Ранее, 15 апреля, сообщалось, что сейчас большинство автозаводов в России находятся в простое, из них действуют лишь четыре. Производство легковых автомобилей продолжается на Ульяновском автозаводе, «Мазда Соллерс», «Хавейл Мотор Рус» и «Автоторе». На последнем ведется выпуск моделей Kia и Hyundai, а конвейер для сборки BMW приостановлен. Главной причиной остановки работы называется дефицит комплектующих вследствие разрыва логистических связей на фоне санкций.

Также в апреле стало известно, что в России продажи премиальных автомобилей с пробегом в I квартале выросли на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают эксперты, автомобили в возрасте до трех лет могут стать для покупателей альтернативой в условиях сокращения предложения на рынке новых машин.

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