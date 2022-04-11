В России увеличился спрос на премиальные автомобили с пробегом

В России продажи премиальных автомобилей с пробегом в I квартале выросли на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли эксперты «Авито Авто», сообщает 11 апреля пресс-служба сервиса.

Так, аналитики изучили статистику продаж автомобилей премиальных брендов в возрасте до трех лет на рынке авто с пробегом. В рамках исследования рассматривались показатели по следующим премиум-брендам: Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.

Как отмечают эксперты, автомобили в возрасте до трех лет могут стать для покупателей альтернативой в условиях сокращения предложения на рынке новых машин.

При этом наибольший спрос на автомобили премиального сегмента с пробегом в возрасте до трех лет зафиксирован в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодарском крае, Республике Татарстан и Ростовской области.

В столичной агломерации на долю премиум-авто в возрасте до трех лет в I квартале пришлось 2,87% продаж на рынке автомобилей с пробегом, на долю Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 2,51%, Краснодарского края — 1,22%.

Эксперты также выяснили, какие премиум-модели стали самыми востребованными на рынке автомобилей с пробегом. Так, первое место в рейтинге занял Mercedes-Benz E-класса — на его долю приходится 6,25% от всех продаж в указанном сегменте.

Второе место досталось BMW 5-й серии с долей в сегменте в 4,14%, а тройку лидеров замыкает BMW 3-й серии (4,07%). Четвертое и пятое место заняли модели Lexus RX и BMW X5 с долями 3,96% и 2,89% соответственно.

Все указанные модели подорожали в I квартале 2022 года. Наибольший рост средней цены зафиксирован в линейке BMW 5-й серии в возрасте до трех лет — рост по сравнению с I кварталом прошлого года составил +47% за год.

5 апреля стало известно, что в марте спрос на новые легковые машины среди россиян упал на 43% по сравнению с прошлым годом. По данным экспертов агентства «АВТОСТАТ», в прошлом месяце россияне купили около 79 тыс. легковушек, что почти в два раза меньше показателя марта 2021-го.

Специалисты отметили, что падение российского рынка существенно снизилось в марте по сравнению с двумя предыдущими месяцами (в январе и феврале оно составляло 12%) из-за проведения Россией спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.