Реклама
Прямой эфир

Украинцы осквернили могилы знаменитостей в Лос-Анджелесе

Украинцы наклеили на могилы знаменитостей в Лос-Анджелесе стикеры с патриотическими высказываниями
0
Фото: Global Look Press
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинцы, проживающие в США, осквернили могилы знаменитостей на кладбище в Лос-Анджелесе, таки образом выразив поддержку своей стране. Соответствующие фотографии они опубликовали в социальных сетях.

Цветочное противостояние: в Риге хотят снести памятник воинам-освободителям
Как далеко готовы зайти латвийские власти в своей русофобии

«Если бы я был жив, то поддержал бы (президента Украины Владимира. — Ред.) Зеленского», — написано на желто-синих стикерах, которые украинцы наклеили на могилы артистов.

В частности, такие стикеры появились на могилах актеров Джека Леммона, Антона Ельчина и Мэрилин Монро.

«Наша цель помощь легендарным влиятельным людям прошлого поддержать единственного настоящего героя сегодняшнего дня», — говорится в описании Telegram-канала активистов.

Правоохранительные органы занимаются поиском нарушителей и выясняют обстоятельства инцидента.

В мае такую же акцию провели украинские беженцы в Париже. Тогда на кладбище Пер-Лашез наклейки нанесли на надгробия писателя Оноре де Бальзака, певицы Эдит Пиаф, композитора Фредерика Шопена и других артистов.

13 мая сообщалось, что вандалы осквернили кладбище советских солдат в польском Гданьске. Они повредили звезды на могилах красноармейцев. Часть монументов погнули, другие вырвали с корнем. Вероятнее всего, нарушители действовали ночью. Консульство РФ направило протест поморскому воеводе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022