Украинцы осквернили могилы знаменитостей в Лос-Анджелесе

Украинцы, проживающие в США, осквернили могилы знаменитостей на кладбище в Лос-Анджелесе, таки образом выразив поддержку своей стране. Соответствующие фотографии они опубликовали в социальных сетях.

«Если бы я был жив, то поддержал бы (президента Украины Владимира. — Ред.) Зеленского», — написано на желто-синих стикерах, которые украинцы наклеили на могилы артистов.

В частности, такие стикеры появились на могилах актеров Джека Леммона, Антона Ельчина и Мэрилин Монро.

«Наша цель помощь легендарным влиятельным людям прошлого поддержать единственного настоящего героя сегодняшнего дня», — говорится в описании Telegram-канала активистов.

Правоохранительные органы занимаются поиском нарушителей и выясняют обстоятельства инцидента.

В мае такую же акцию провели украинские беженцы в Париже. Тогда на кладбище Пер-Лашез наклейки нанесли на надгробия писателя Оноре де Бальзака, певицы Эдит Пиаф, композитора Фредерика Шопена и других артистов.

13 мая сообщалось, что вандалы осквернили кладбище советских солдат в польском Гданьске. Они повредили звезды на могилах красноармейцев. Часть монументов погнули, другие вырвали с корнем. Вероятнее всего, нарушители действовали ночью. Консульство РФ направило протест поморскому воеводе.