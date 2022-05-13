В польском Гданьске осквернили кладбище советских солдат. Вандалы повредили звёзды на могилах красноармейцев, передает телеканал «Известия». Часть монументов погнули, другие вырвали с корнем. Вероятнее всего, хулиганы действовали ночью. Консульство РФ направило протест поморскому воеводе.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.