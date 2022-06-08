Магазины L'Occitane возобновили работу в России

Французская косметическая сеть L'Occitane возобновила работу своих магазинов в России. Теперь они работают под русским названием «Л'Окситан», сообщили в среду, 8 июня, в пресс-службе компании.

В компании пояснили, что смена названия связана с оформлением сети как отдельного юридического лица. Вывески на магазинах заменили в конце мая. Название марки стало писаться кириллицей, при этом фирменные цвета бренда и оформление бутиков остались без изменений.

В настоящее время открылись все магазины «Л'Окситан». Ассортимент продукции в них остался прежним и продолжит пополнятся. Скидочные карты и подарочные сертификаты, которые были получены покупателями до закрытия сети, остаются действительны.

О закрытии всех магазинов и интернет-продаж в России L'Occitane сообщила в апреле. Отмечалось, что в целях поддержки российских сотрудников им продолжают выплачивать зарплату.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе.

С конца февраля продажи в России приостановили бренды одежды и обуви Karl Lagerfeld, Burberry, COS, Nike, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, британский интернет-магазин ASOS, служба международной доставки DHL и другие.

Также об уходе из России объявили некоторые сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей. Однако вскоре некоторые бренды объявили о возвращении на российский рынок.