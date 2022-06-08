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Захарова оценила слова Макрона о недопустимости «унижения» России

Захарова оценила слова Макрона о том, что Россию «нельзя унижать»
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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россию «нельзя унижать», является художественной фразой. Об этом 8 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что унижать в принципе никого нельзя.

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«Вы знаете, это очень художественная фраза. На мой взгляд, нельзя вообще никого унижать — не только Россию, не только Францию, нельзя унижать контингенты, народы, отдельные страны. Нельзя каждого конкретного человека унижать», — заявила дипломат.

Макрон, говоря о том, что Россию нельзя унижать, отметил 3 июня, что рано или поздно другим странам придется с ней сотрудничать и после окончания спецоперации «Европа сможет проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии».

Захарова также прокомментировала и точку зрения президента Франции касательно того, почему именно нельзя унижать РФ.

«Если кто-то задумывается о путях выхода (из дружественных отношений с РФ. — Ред.), не стоит забывать о путях входа... Зачем входить туда, откуда надо будет потом выходить?.. Зачем думать о восстановлении, если ты продолжаешь разрушать. Прекрати разрушать — многое не придется восстанавливать», — заявила Захарова.

Днем ранее Марин Ле Пен, экс-кандидат в президенты Франции на апрельских выборах, согласилась с Макроном в том, что Россию нельзя унижать. Он отметила, что вместо унижений необходимо продолжать поддерживать с Россией диалог по ситуации на Украине.

6 июня журналист финской газеты Iltalehti Лаури Нурми отметил, что Макрон подобным заявлением напугал киевские власти. Он считает, что заявление французского лидера свидетельствует о его готовности частично принять правомерность российской спецоперации по защите Донбасса.

7 марта Макрон заявил, что необходимо уважительно относиться к России и российскому народу. По его словам, без участия РФ в создании «масштабной архитектуры безопасности» европейского континента нельзя будет построить прочный мир. Президент подчеркнул, что к этому «обязывают история и география».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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