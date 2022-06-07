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В Финляндии заявили об испуге Украины от слов Макрона

Обозреватель Iltalehti Нурми: Макрон напугал Украину одной фразой о России
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о недопустимости «унижения» России на международной арене, напугав таким образом Украину. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил журналист финской газеты Iltalehti Лаури Нурми.

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«Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил то, чего боятся украинцы», — написал он.

Журналист считает, что заявление французского лидера свидетельствует о его готовности частично принять правомерность российской спецоперации по защите Донбасса.

Как предположил Нурми, Макрон надеется на то, что он сможет получить роль «миротворца» и стать посредником в урегулировании ситуации благодаря таким высказываниям.

Ранее, 3 июня, президент Франции заявил, что Российскую Федерацию нельзя унижать, ведь рано или поздно другим странам придется с ней сотрудничать.

В этот же день Макрон сообщил, что с декабря он провел множество переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, длительность которых хозяин Елисейского дворца оценил в 100 часов.

До этого, 30 мая, новая глава министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила о необходимости диалога с Россией.

Напряжение в диалоге некоторых стран с Россией возросло после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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