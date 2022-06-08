Большинство граждан РФ не будут покупать автомобили без подушек безопасности

Правительство России разрешило выпускать автомобили с низкими нормами экологии и безопасности, в том числе без аварийных подушек. Всероссийский автомобильный портал «Дром» провел среди россиян опрос об их готовности купить такую машину.

Так, 61% респондентов отказался рассматривать вариант покупки автомобиля без подушки безопасности как таковой, еще 31% допустил, что, хоть такая система и важна, но в крайнем случае можно обойтись и без нее, а еще 8% не оценили ее как важную.

В Татарстане, Санкт-Петербурге и Москве свыше 70% респондентов ответили отрицательно, в отличие от Амурской области и Забайкальского края, где за возможность покупки высказались 57%.

Правительство РФ ранее разработало упрощенный технический регламент для сертификации автомобилей в России. Документ был опубликован 16 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь необязательно устанавливать подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности. Система ЭРА-ГЛОНАСС может быть лишена функции автоматического срабатывания после ДТП.