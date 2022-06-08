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Лолита выступила против присуждения званий российским артистам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Певица Лолита Милявская выступила против присвоения званий российским артистам. Об этом она заявила 6 июня ведущим вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».

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По словам певицы, сейчас звания не дают никаких преференций артистам. Она заявила, что титул «заслуженной» ей получать уже поздно, а «народной» — не нужно.

«Вообще я — противник званий. Еще в 2000-х этому надо было положить конец. Вот последняя — Алла Борисовна. <…> Хотите, я вам честно скажу: когда провентилировала ситуацию, то за звание толку — никакого, коммуналка меньше не становится, и в то время, когда давали, было место на кладбище», — сказала она.

Лолита считает, что лучшим показателем популярности и востребованности артиста являются проданные билеты на выступления.

При этом она отметила, что была рада стать лауреатом премии «Жара Music Awards» в номинации «Артист года». По ее мнению, эта награда — хорошая и честная.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Пятым каналом согласился с заявлением Лолиты.

Кроме того, критик оценил заслуги певицы и сравнив ее с другими отечественными артистами. В частности, он указал на то, что российский певец Дмитрий Маликов является народным артистом, при этом Лолита, по его мнению, сделала больше, чем ее коллега.

«Она могла бы себе выбить звание, и ей бы дали звание. Думаю, она народным артистом могла бы быть при желании, а заслуженного ей должны были дать давно и автоматом», — добавил он.

Ранее, в апреле, актриса Чулпан Хаматова заявила, что не считает звание народной артистки России чем-то выдающимся. Она назвала его бредятиной и советским пережитком и отметила, что понятия не имеет, что это звание дает.

В тот же день народный артист России, режиссер Николай Бурляев прокомментировал слова Хаматовой. По его словам, звание народного артиста России всегда было почетным и желаемым всеми творческими работниками.

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