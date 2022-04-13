Режиссер Бурляев оценил отношение Хаматовой к званию народной артистки

Народный артист России, режиссер Николай Бурляев в среду, 13 апреля, прокомментировал слова актрисы Чулпан Хаматовой, которая заявила, что не считает звание народной артистки России чем-то выдающимся.

По словам режиссера, звание народного артиста России всегда было почетным и желаемым всеми творческими работниками.

«Это не только потому, что с этим они получают прибавку к пенсии. Это почет и уважение народа к своим артистам. И всегда актеры высоко ценили и добивались своим трудом, этого звания. Те, кто считает, что звание ничего не значит и с ним просто расстаться, вызывают удивление и сожаление. Я бы никогда не отказался от признания, потому что я честно, своим трудом заслужил звание народного артиста России и им горжусь», — подчеркнул Бурляев в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день вышло интервью с Хаматовой, в котором артистка говорит, что никогда не относилась к своему званию серьезно. По ее словам, это «бредятина и советский пережиток». Актриса напомнила, что ее несколько раз пытались представить к государственным наградам, но она каждый раз отказывалась и даже не приходила на церемонии.

Почетное звание было присвоено Хаматовой 21 марта 2012 года. Также она является лауреатом двух Государственных премий РФ (2004 и 2014).

Хаматова уволилась из театра «Современник» 23 марта. В том же месяце актриса заявила об отъезде из России. В настоящее время она находится в Латвии. Сообщалось, что у артистки уже появилось предложение о работе от главного режиссера Нового Рижского театра Алвиса Херманиса.

23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уехавшая звезда «не может сделать общую погоду». По его мнению, драматизировать отъезд даже нескольких публичных личностей не стоит.