Берлинская трагедия: что случилось в столице Германии

Утром 8 июня на углу Ранкештрассе и Тауэнцинштрассе, недалеко от площади Брайтшайдплац в Берлине, легковой автомобиль протаранил витрину магазина и врезался в людей. Подробности с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
За рулем машины находился молодой человек, который попытался скрыться, но был задержан полицией. Его имя пока не разглашается
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Фото: Getty Images/Sean Gallup
В результате наезда погиб один человек и не менее восьми получили ранения
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Фото: Getty Images/dpa/Christoph Soeder
Место происшествия оцеплено полицией, там работают медики и специальные службы
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
По имеющимся данным, наезд мог быть предумышленным поступком
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Фото: REUTERS/Sean Gallup
Инцидент произошел недалеко от места, где 19 декабря 2016 году исламист Анис Амри спровоцировал аналогичную аварию, наехав на посетителей рождественской ярмарки. Тогда погибли 11 человек, десятки пострадали
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Весь район контролируется полицейским спецназом
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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
Посольство России в ФРГ выясняет, есть ли среди пострадавших граждане РФ
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Городские службы немецкой столицы занимаются ликвидацией последствий происшествия
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