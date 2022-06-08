Берлинская трагедия: что случилось в столице Германии

Утром 8 июня на углу Ранкештрассе и Тауэнцинштрассе, недалеко от площади Брайтшайдплац в Берлине, легковой автомобиль протаранил витрину магазина и врезался в людей. Подробности с места событий — в фотогалерее «Известий»