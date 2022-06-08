Реклама
Прямой эфир

Берлинская трагедия: что случилось в столице Германии

Автомобиль врезался в толпу людей, есть пострадавшие
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Машина въехала в толпу в центре Берлина
Фото: REUTERS/Annegret Hilse
Утром 8 июня на углу Ранкештрассе и Тауэнцинштрассе, недалеко от площади Брайтшайдплац в Берлине, легковой автомобиль протаранил витрину магазина и врезался в людей. Подробности с места событий — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Машина въехала в толпу в центре Берлина
Фото: REUTERS/Michele Tantussi
За рулем машины находился молодой человек, который попытался скрыться, но был задержан полицией. Его имя пока не разглашается
На весь экран
Машина въехала в толпу в центре Берлина
Фото: Getty Images/Sean Gallup
В результате наезда погиб один человек и не менее восьми получили ранения
На весь экран
Машина въехала в толпу в центре Берлина
Фото: Getty Images/dpa/Christoph Soeder
Место происшествия оцеплено полицией, там работают медики и специальные службы
На весь экран
Машина въехала в толпу в центре Берлина
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
По имеющимся данным, наезд мог быть предумышленным поступком
На весь экран
Машина въехала в толпу в центре Берлина
Фото: REUTERS/Sean Gallup
Инцидент произошел недалеко от места, где 19 декабря 2016 году исламист Анис Амри спровоцировал аналогичную аварию, наехав на посетителей рождественской ярмарки. Тогда погибли 11 человек, десятки пострадали
На весь экран
Машина въехала в толпу в центре Берлина
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Весь район контролируется полицейским спецназом
На весь экран
Машина въехала в толпу в центре Берлина
Фото: REUTERS/Michele Tantussi
Посольство России в ФРГ выясняет, есть ли среди пострадавших граждане РФ
На весь экран
Машина въехала в толпу в центре Берлина
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Городские службы немецкой столицы занимаются ликвидацией последствий происшествия
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022