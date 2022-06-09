В родную гавань 2.0

Специальная военная операция на Украине продолжает геополитически менять карту региона. Херсонская и большая часть Запорожской областей отныне не контролируются Киевом и находятся в оперативном управлении РФ.

Надо сказать, что эти регионы на протяжении столетий были неразрывно связаны с Россией. Не вдаваясь в «предания старины глубокой», можно отметить, что ключевой вехой становления этого региона стало образование в 1764 году Новороссийской губернии, которое институционализировало регион Дикого поля в административном плане и предопределило основные векторы его развития (Херсонская провинция была присоединена в 1777 году). С этого момента начинается активное развитие этих территорий и их инкорпорирование в общерусское пространство.

Нахождение указанных регионов в составе УССР незначительно повлияло на их социокультурные, этнические, языковые особенности, но уже после развала СССР в 1991 году и образования независимой Украины начали происходить системные изменения.

В политическом плане рассматриваемые территории традиционно относились к макрорегиону Юго-Восток Украины, который характеризовался ориентацией на Россию, приоритетом русского языка над украинским, неприятием проявлений неонацистских, фашистских, националистических политических и общественных течений. Также на этих территориях безусловно доминировала Украинская православная церковь Московского патриархата. Как следствие, на общенациональных президентских и парламентских выборах Херсонская и Запорожская области голосовали за кандидатов и политические объединения с пророссийской ориентацией.

После событий 2004 года (незаконный третий тур президентских выборов, в котором победил прозападный кандидат Виктор Ющенко), а особенно после 2014-го и февральского государственного переворота, население Юго-Востока испытало на себе все прелести украинской «демократии». В 2014-м были жестко подавлены бандитами из добровольческих батальонов все инициативы граждан, выступивших против государственного переворота. Последующие процессы тотальной украинизации, демонизации России, насаждения чуждой идеологии, гонений на УПЦ, по сути, лишили население этих территорий основных прав и свобод, которые якобы должна была гарантировать им украинская конституция.

Специальная военная операция на Украине на данный момент привела к тому, что вся территория Херсонской и большая часть Запорожской области оказались под эффективным контролем ВС РФ. Как следствие, возникают закономерные и очень важные вопросы, связанные с будущим края.

Первый вопрос связан со статусом этих территорий. Тут сразу следует оговориться, что, вероятнее всего, окончательное решение по этой проблеме будет принято после завершения военного этапа спецоперации. Потенциально это могут быть образования самостоятельных республик по примеру ДНР и ЛНР (важно сказать, что в рамках подобного сценария существуют серьезные проблемы, так как за восемь лет существования ЛДНР не удалось создать позитивного образа республик Донбасса среди жителей Украины и в подавляющем большинстве граждане южных регионов против такого сценария).

Еще один вариант — это административно-территориальные единицы в рамках конфедеративного или федеративного образования, состоящего из донбасских республик, Приднестровья, Николаевской и Одесской областей.

Третий сценарий подразумевает вхождение этих регионов в состав России. С учетом того, что в настоящее время многими стратегическими вопросами по Херсонскому и Запорожскому регионам занимается Управление внутренней политики администрации президента России, такой сценарий выглядит достаточно реалистичным.

В случае реализации третьего сценария и присоединения этих территорий к РФ закономерным выглядит образование нового (существовавшего уже под названием Таврической губернии) региона, в который бы вошли Крым, Херсонская и Запорожская области. Этот сценарий выглядит наиболее эффективным и жизнеспособным, так как Крым сможет стать «донором» для Херсона, Бердянска, Мелитополя в разрезе кадров (как и в Донбассе в 2014 году почти все занимавшие на тот момент должности чиновники и силовики покинули города), модели управления, эффективных экономических связей. К тому же глава Крыма Сергей Аксенов за восемь лет конфликта на Украине проявил себя как надежный партнер для Донбасса, а его управленческий потенциал точно позволит эффективно руководить большим регионом и, что самое важное, он хорошо знает, как выстраивать взаимодействие с Украиной.

В завершение можно сказать, что окончательное решение о судьбе Херсонской и большей части Запорожской области будет приниматься после завершения военного этапа спецоперации. А это значит, что сейчас есть время активно проработать все аспекты формирования и функционирования региона в новой реальности.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

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