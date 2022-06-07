ВСУ выпустили по Горловке четыре ракеты из «Урагана» и 10 из «Града»

Украинские военные обстреляли город Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 июня сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Уточняется, что вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и десять ракет из РСЗО «Град».

Ранее в этот день сообщалось о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра. Также стало известно, что при обстреле поселка Гольмовский под Горловкой в результате обстрела ВСУ получила ранения женщина 1992 года рождения.

Горловка расположена в 50 км севернее Донецка рядом с линией разграничения. Город находится под контролем ДНР с 2014 года и с тех пор многократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

Москва начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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