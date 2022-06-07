Горячий вопрос: как сохранить тепло в жилье россиян

Строительные материалы продолжают дорожать, только на утеплители цены увеличились с начала года на 21%. Рост цен вызывает озабоченность у власти и представителей отрасли. Насколько остро стоит проблема импортозамещения и дефицита материалов, в частности теплоизолирующих, отразится ли динамика цен на темпах жилищного строительства, читайте в материале «Известий».

Рынок штормит, но он на плаву

Экономические санкции отразились на всех отраслях российской экономики. Строительный рынок — не исключение. Так, зампред правительства РФ, курирующий строительный блок, Марат Хуснуллин заявил, что объемы производства стройматериалов в России не способны закрыть потребности рынка. Но импортозамещением власти занимаются вплотную: Минстрой и Минпромторг ведут активную работу по развитию промышленности стройматериалов в России.

Застройщиков тоже поддержат. Они смогут автоматически продлевать на год разрешения на строительство, срок действия всех градостроительных планов земельных участков будет продлен на этот же срок. Среди других мер поддержка жилищного строительства и новые условия по льготной ипотеке.

— Большее влияние на спрос жилья имеет даже не цена, а ставки по ипотеке, — говорит аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев, — это главный движущий инструмент рынка спроса. Как только ставки поднимаются, спрос падает, как только снижаются, растет, невзирая на цены.

Реновация выстоит

Действия правительства, по мнению директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, оказывают позитивное влияние на рынок.

— Тем не менее, строительный рынок в ближайшей перспективе испытает существенные кризисные импульсы, которые станут для него настоящим вызовом. Принято считать, что строительная отрасль — драйвер развития экономики, но ровно так же, если в ней кризис, то мы по цепочке видим и кризис в сопутствующих отраслях, — подчеркивает эксперт.

Несмотря на проблемы в отрасли, столичные власти уверены, что «темпы реализации программы реновации в Москве не снизятся», заявил начальник управления реновации столичного департамента строительства Александр Потехин.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, строительная отрасль в столице не зависит от импорта на 95%.

Новые дома, возводимые в столице по программе реновации, значительно превосходят старые пятиэтажки по энергоэффективности и потреблению энергоресурсов. Как отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в интервью РБК, «эксплуатация новых домов для жителей обходится на 30% дешевле старых».

— Этого удалось достичь за счет энергосберегающих технологий, новых строительных материалов, двухкамерных стеклопакетов. В каждом новом доме — система отопления, которая позволяет регулировать объем подачи и вести индивидуальный учет тепла для каждой квартиры, — подчеркнул Рафик Загрутдинов.

Важную роль в энергосбережении дома играет и теплоизоляция, цены на которую тоже растут.

Горячие цены

Чтобы оценить динамику цен на строительном рынке, по мнению Климанова, нужно учитывать ситуацию, сложившуюся в прошлом году, который был очень успешным для строительной отрасли.

— С другой стороны, мы видели, что цены на металл и разного рода строительные материалы испытали достаточно высокие темпы роста, существенно превышающие темпы инфляции. И они продолжают расти, — комментирует ситуацию эксперт.

Действительно, рост цен на металл и другие строительные материалы весной активно продолжился. Не стал исключением и рынок утеплителей.

Все основные производители — Rockwool, Paroc — резко повысили цены, в частности, на минеральную вату. У последних сильнее всего выросла стоимость ваты для кровель: в сравнении с 2021 годом — на 180%, с 2020-м — на 230%. В среднем по рынку цены на минвату с мая 2021 года по май 2022 года поднялись на 96%.

— Среднее повышение цены на утеплители в 2022 году составило 21%. Резкий рост стоимости мы наблюдали в марте, сейчас наблюдается небольшая тенденция на снижение (3-5%), но она не компенсирует мартовский скачок цены. Тут необходимо смотреть на затратную часть производителей — что послужило у них основанием для повышения цены (зависимость от курса валюты или что-то другое), чтобы не было спекулятивной составляющей. На сегодняшний день проблем с поставками утеплителей на объекты строительства мы не фиксируем, поставки идут в штатном режиме, — комментирует президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Эксперт отмечает, что рост отражается и на себестоимости строительства.

— Утеплитель широко применяется на фасадах, перегородках, кровле, фундаменте и в жилищном, и в коммерческом строительстве. Естественно, что повышение цен на него наряду с ростом цен на другие материалы не может не давать увеличения себестоимости строительства. В условиях низкого спроса из-за высоких ставок по ипотеке, в частности, это увеличивает затраты на обслуживание кредитов по проектному финансированию у застройщиков, — констатирует Антон Глушков.

Причины роста

— И на мировом рынке происходит рост цен на эти товары, мы наблюдаем экономический кризис в целом, — объясняет директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. — Сетовать на то, что только отечественные производители и поставщики стройматериалов завышают цены, просто нельзя.

На цены повлияло и удорожание сырья для производства стройматериалов.

— У правительства есть понятное желание — установить какие-то регуляторные инструменты и рассчитать норматив рентабельности для производителей и наценки для конечных поставщиков этих товаров, но все-таки это могут быть только временные меры, касающиеся отдельных сегментов рынка, — говорит Владимир Климанов.

Рынок теплоизоляционных материалов в РФ в 2021 году составлял порядка 52 млн кубометров. 70% рынка занимает минеральная вата, 16% и 11% — экструзионный (ЭПС) и вспененный пенополистирол (ПСВ), соответственно. 3% рынка приходится на еще один вид полимерных утеплителей — сделанных на основе PIR (полиизоцианурата). Наибольшая доля зарубежных компаний в этом сегменте представлена на рынке минваты — 32%. В то время как среди утеплителей на основе полимеров их лишь 5%. ПСВ, например, в основном производится российскими компаниями из отечественного сырья.

Динамика роста стоимости тоже говорит в пользу теплоизоляционных материалов из пенополистирола, на разные их виды цена за год выросла на 21-58%, что кратно меньше цены на минвату. Среди причин такой динамики, эксперты называют как меньшую долю импортных компонентов в пенополистирольных плитах, так и сдерживание цен на полимеры, о котором объявляли основные производители.

На сегодня цена за квадратный метр минваты толщиной 50 мм начинается от 191 рубля, пенополистирол аналогичной площади стоит, начиная от 178 рублей. Плита ЭПС обойдется дороже — от 405 рублей за квадратный метр плиты аналогичной толщины.

Дефицит на рынке

В 2021 году рынок минеральной ваты пережил не только рост цен, но и серьезный дефицит. Он сложился еще в середине 2020 года. И ажиотажный спрос также повлиял на цену.

Потребление материалов для теплоизоляции в прошлом году выросло на 9%, в зависимости от вида утеплителя рост составил от 5% до 16%. При этом минеральная вата показала минимальную динамику — 5%. Существующие мощности не в состоянии удовлетворить запросы растущей строительной отрасли. Как результат потребители переходят на другие виды утеплителя.

Переход на полимеры

В качестве доступной альтернативы минеральной вате эксперты видят наращивание производства утеплителя из полимеров. Небольшие предприятия, производящие пенополистирол, есть в каждом регионе.

— Есть довольно большое количество отечественных производителей пенополистирола. Я не вижу очень большой зависимости от иностранных поставок, — говорит аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. — Была проделана большая работа по импортозамещению и по отлаживанию собственных производств и собственных материалов, поэтому, полагаю, что на этом рынке проблема импортозамещения не должна стоять остро.