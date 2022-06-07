Футболисту Мамаеву запретили выезд из России из-за долгов по алиментам

Футболисту Павлу Мамаеву ограничен выезд из России в связи с долгами за алименты. Об этом рассказала его бывшая жена Алана Мамаева.

«А тем временем у Мамаева уже закрыт выезд за границу, за неуплату алиментов», — написала Мамаева в своем Telegram-канале, приложив фото постановления.

Бывшему игроку сборной России запрещено покидать пределы РФ в течение с шести месяцев, ограничение действует с 1 июня.

В настоящее время Мамаев является свободным агентом. Минувший сезон 33-летний полузащитник провел в «Химках», после чего с ним не был подписан новый контракт. В составе подмосковного клуба Мамаев отыграл 45 минут в матче Российской премьер-лиги.

Мамаев развелся с бывшей супругой в апреле 2021 года после восьми лет брака. У пары осталась дочь Алиса, которая живет с матерью. 29 апреля Пресненский районный суд Москвы обязал Мамаева отдавать 1/6 заработка на содержание ребенка.

29 января 2022 года Мамаев женился на Instagram-блогере Надежде Санько.