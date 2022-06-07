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IT-эксперт заявил об отсутствии в РФ аналогов продукции ушедшей IBM

IT-эксперт Кусков заявил об отсутствии в РФ аналогов продукции ушедшей компании IBM
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Фото: ТАСС/DAX via ZUMA Press Wire
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В России на сегодняшний день нет аналогов оборудованию ушедшей с рынка американской компании IBM, однако в отрасли надеются на разработку отечественной продукции. Об этом во вторник, 7 июня, заявил «Известиям» гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

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По его словам, IBM оказывала услуги в сфере информационно-вычислительных технологий и имела определенные договорные отношения.

«Естественно, аналогов оборудованию IBM сегодня в России нет, как нет других решений игроков рынка. Поэтому можно рассматривать это как минус с точки зрения присутствия компании, но после проведенной конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России — Ред.) мы надеемся, что будут разработаны качественные отечественные продукты», — указал Кусков.

Он убежден, что попытка заменить ушедшее с рынка оборудование продукцией из Китая «ни к чему хорошему не приведет».

«Развитие собственного производства может дать импульс для развития России как технологичного государства. Но для этого необходимы колоссальные финансовые средства и большой промежуток времени», — резюмировал специалист.

О прекращении работы IBM в России стало известно ранее 7 июня. Гендиректор компании Арвинд Кришна также сообщил, что IBM приостанавливает все операции на территории России.

IBM — американская компания, является одним из крупнейших производителей и поставщиков программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг.

8 марта IBM сообщила о приостановке коммерческой активности в России. До этого, 5 марта, компания прекратила продавать технологии в РФ и отказалась от сотрудничества с российскими военными. При этом IBM обещала поддержать своих сотрудников в России.

Зарубежные компании начали уходить с российского рынка на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как 24 февраля Россия начала операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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