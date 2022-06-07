Американская компания IBM объявила о прекращении работы в России

Американская компания IBM прекращает работу в России. Это следует из информации, размещенной на сайте компании во вторник, 7 июня.

«К этому контенту больше нет доступа», — говорится на сайте при попытке входа с российского IP-адреса.

Гендиректор компании Арвинд Кришна также сообщил, что IBM приостанавливает все операции на территории России.

«Позвольте мне внести ясность: мы приостановили все операции в России», — приводит его слова «РИА Новости».

Он также пояснил, что компания будет продолжать поддерживать украинских сотрудников компании, в частности, в вопросе помощи при эвакуации из страны.

IBM — американская компания, является одним из крупнейших производителей и поставщиков программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг.

8 марта IBM сообщила о приостановке коммерческой активности в России.

До этого, 5 марта, компания прекратила продавать технологии в Россию и отказалась от сотрудничества с российскими военными. При этом IBM обещала поддержать своих сотрудников в России.

В тот же день генеральный директор Adobe Шантану Нарайен в корпоративном блоге организации сообщил, что оформленные ранее подписки на Adobe продолжат действовать до истечения срока, однако продлить их или купить софт уже не получится.

IT-компании начали уходить с российского рынка на фоне санкций стран Запада и США, которые были введены после того, как 24 февраля Россия начала операцию по защите мирного населения в Донбассе. Так, 4 марта американская IT-компания Microsoft приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России. В тот же день об аналогичном решении заявила компания Intel.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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