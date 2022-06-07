Российский сенатор пострадал в ДТП в Москве

Член Совета Федерации от Чеченской Республики Мохмад Ахмадов пострадал в ДТП с участием четырех автомобилей на Новом Арбате в Москве. Об этом «Известия» узнали 7 июня.

По предварительным данным, у мужчины перелом пальца руки и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Информация о состоянии сенатора уточняется, он госпитализирован. Кроме него пострадал еще один человек.

Отмечается, что столкнулись автомобили BMW, Mercedes-Benz, такси Skoda и Hyundai. Ахмадов находился в Mercedes-Benz.

На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и дорожные службы. Поврежденные автомобили эвакуируют. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

О ДТП на Новом Арбате стало известно ранее в этот день. Тогда сообщалось о трех пострадавших.

Днем ранее на МКАД на въезде в подмосковные Химки фура столкнулась с «Газелью». По данным «Известий», она врезалась в «Газель», которая от удара перевернулась, в результате пострадал один человек.