Три человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы

Три человека пострадали в результате столкновения четырех машин в центре Москвы.

По данным «Известий», участниками аварии стали BMW, Mercedes, такси Skoda и Hyundai. ДТП произошло на Новом Арбате в районе дома 36.

Подробности случившегося выясняются.

Днем ранее на МКАД на въезде в подмосковные Химки фура столкнулась с «Газелью». По данным «Известий», она врезалась в «Газель», которая от удара перевернулась, в результате пострадал один человек.

2 июня автобус въехал в остановку на севере Москвы, в результате чего, по предварительным данным, пострадали 10 пассажиров. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водителю автобуса 1966 года рождения стало плохо и он потерял сознание