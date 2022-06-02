В ГИБДД сообщили о 10 пострадавших в результате ДТП с автобусом в Москве

Автобус въехал в остановку на севере Москвы, в результате чего, по предварительным данным, пострадали 10 пассажиров. Об этом сообщили в четверг, 2 июня, в ГИБДД.

Сообщается, что на 22-м км Ленинградского шоссе водитель пассажирского автобуса совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились люди.

«По предварительным данным, водителю автобуса 1966 года рождения стало плохо, и он потерял сознание», — сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекций.

Также уточняется, что, по предварительным данным, все 10 пострадавших находились в салоне автобуса. Они получили травмы в результате падения. Всего в транспорте на момент ДТП находилось 20 человек.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД, по факту дорожной аварии проводится проверка.

19 мая грузовик протаранил остановку в Московской области. Погиб один человек. Авария произошла в Одинцовском городском округе. На кадрах с места ДТП видно, что фура практически полностью снесла остановку, а затем врезалась в забор.