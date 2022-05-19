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Грузовик протаранил остановку в Московской области

Грузовик протаранил остановку в Московской области, один человек погиб
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Фото: соцсети
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Один человек погиб в ДТП с фурой в Одинцовском городском округе в Московской области. Об этом сообщил в четверг, 19 мая, источник «Известий» в экстренных службах.

По данным источника, еще один человек пострадал.

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Очевидцы опубликовали видео с места аварии в соцсетях.

На кадрах видно, что фура практически полностью снесла остановку, а затем врезалась в забор. Автомобиль получил серьезные повреждения.

По словам очевидцев, в районе выезда из Лесного городка образовалась пробка.

Накануне сообщалось, что четыре человека погибли в результате столкновения фуры и «КамАЗа» в Свердловской области. По данным Госавтоинспекции, водитель грузовика Scania протаранил стоявший «КамАЗ». Второй грузовик завалился на бок. В результате столкновения погибли водитель фуры, а также трое мужчин, выполнявших строительные работы на дороге.

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