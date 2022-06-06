Человек пострадал в ДТП с фурой и «Газелью» на МКАД

На МКАД, на въезде в Химки, фура столкнулась с «Газелью».

По данным «Известий», фура врезалась в «Газель», которая от удара перевернулась, в результате пострадал один человек.

В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП. Причина аварии пока неизвестна.

8 мая ДТП с участием грузовика произошло на внешней стороне МКАД на юго-западе Москвы. Водитель грузовика не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение. После этого машина опрокинулась на легковушку.