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Грузовик перевернулся и упал на легковушку на МКАД

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Фото: Департамент транспорта Москвы
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ДТП с участием грузовика произошло на внешней стороне МКАД на юго-западе Москвы, сообщил 8 мая дептранс в Telegram.

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Авария произошла на 35-м км перед развязкой с улицей Поляны. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение. После этого машина опрокинулась на легковушку.

На месте работают оперативные службы. Данные о пострадавших уточняются. Движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществляется по одной полосе из шести.

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