Грузовик перевернулся и упал на легковушку на МКАД

ДТП с участием грузовика произошло на внешней стороне МКАД на юго-западе Москвы, сообщил 8 мая дептранс в Telegram.

Авария произошла на 35-м км перед развязкой с улицей Поляны. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение. После этого машина опрокинулась на легковушку.

На месте работают оперативные службы. Данные о пострадавших уточняются. Движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществляется по одной полосе из шести.

14 апреля в ГИБДД перечислили пять самых распространенных правонарушений среди автомобилистов. В топ попали превышение скорости от 20 до 40 км/ч, нарушение правил применения ремней безопасности и нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части.