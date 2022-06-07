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Адвокат назвал правила допустимой самообороны при проникновении в дом грабителя

Адвокат Шугаев рассказал, как защищаться при нападении, чтобы не превысить пределы самообороны
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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Адвокат «МКА Клишин и партнеры» Андрей Шугаев 7 июня рассказал «Известиям» о действиях гражданина в случае проникновения злоумышленника в жилище, которые могут быть расценены судом как превышение допустимых пределов самообороны.

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Так, в случае обнаружения в своем жилище непрошенного гостя, который угрожает физической расправой, гражданин для самообороны может воспользоваться, к примеру, травматическим пистолетом. Однако оружие нельзя применить к преступнику на поражение — это категорически запрещает закон «Об оружии». Следовательно, гражданин может стрелять только в конечности, исключая попадание в жизненно важные органы злоумышленника.

При этом выстрел в ногу вряд ли остановит преступника от завершения своих преступных намерений, считает Шугаев.

«А выстрел в область головы или шеи повлечет за собой, я абсолютно уверен, исходя из сложившейся судебной практики, к трагическим для законопослушного гражданина последствиям в виде возбуждения уголовного дела за превышение пределов необходимой обороны», — подчеркнул адвокат.

По его словам, судебная практика по делам о превышении допустимого предела самообороны говорит о неоднозначности законодательства в этом вопросе. Так он прокомментировал вынесенное 31 мая постановление пленума Верховного Суда РФ, расширяющего пределы допустимой самообороны при проникновении злоумышленника в дом. Так, теперь обороняться разрешается, даже если злоумышленники не избивают жильцов и не угрожают им насилием.

Как отметил эксперт, ничего революционного данное постановление в соответствующую судебную практику не привнесло. Кроме того, документ не пролил свет на главную проблему, с которой сталкиваются органы предварительного расследования и суды при рассмотрении дел о превышении самообороны.

В частности, Уголовный кодекс РФ регламентирует, что действия обороняющегося лица не являются превышением самообороны, если человек из-за неожиданности нападения не мог объективно оценить степень его опасности. В то же время, согласно законодательству, самооборона не должна включать умышленные действия, которые не соответствуют характеру и опасности посягательства.

«И тут мы сталкиваемся с главным вопросом, на который, по-моему, комментируемое постановление от 31 мая 2022 года так и не ответило. А что считать превышением пределов необходимой обороны? Многочисленные судебные прецеденты по данной проблематике свидетельствуют о неоднозначности постанавливаемых судами приговоров по этой животрепещущей теме. Сколько судеб граждан было поломано из-за разночтений в судебной практике», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, законодательство и судебная практика в этом вопросе нуждаются в дальнейшем совершенствовании с учетом интересов граждан, подвергшихся насилию.

«Если на тебя напали, пусть даже в собственной квартире, ты должен иметь право пресечь преступное нападение любыми способами, включая и лишение нападающего жизни», — резюмировал специалист.

31 мая юрист Михаил Прядко заявил «Известиям», что каждый отдельный случай о превышении самообороны в судебной практике должен рассматривается отдельно, поскольку на действия обороняющегося могут влиять пережитые потрясения или состояние аффекта. Вместе с тем он отметил, что пределы необходимой обороны в законодательстве имеют весьма размытые границы.

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