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Юрист разъяснил постановление о расширении пределов самообороны в России

Юрист Прядко назвал правильным постановление Верховного суда о расширении пределов самообороны
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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Уровень самообороны в случае нападения или попытки ограбления не должен превышать уровень самой угрозы, однако в судебной практике каждый случай рассматривается отдельно. Об этом 31 мая заявил «Известиям» юрист Михаил Прядко, комментируя постановление пленума Верховного суда России, расширяющего пределы допустимой самообороны.

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Так, теперь обороняться разрешается, даже если злоумышленники не избивают жильцов и не угрожают им насилием.

«Пределы необходимой обороны имеют весьма размытые границы. Если сказать просто, то уровень самообороны не должен превышать уровень самой угрозы. Например, если грабитель не нес угрозы жизни, а просто попытался сбежать, а человек решил его догнать и напал, предположим, с холодным оружием, то это будет расцениваться правоохранительными органами как превышение пределов необходимой самообороны», — пояснил эксперт.

При этом, как подчеркнул Прядко, каждый подобный случай оценивается индивидуально, так как человек мог быть в состоянии аффекта или пережить тяжелое потрясение, что в итоге могло повлиять на его действия при самообороне.

По словам юриста, ранее самооборона могла применяться в случаях, когда есть угроза насилия. Постановлением ВС РФ разрешается защищать себя и свое имущество, даже если дело не сопряжено с насилием.

«На мой взгляд, это правильный шаг, так как посягательство на дом, попытка ограбить его в любом случае несет угрозу человеку. Кроме того, это большой стресс для человека, и абсолютно любой гражданин будет защищать свою собственность. Представьте ситуацию, при которой в доме также будут находиться дети, конечно, вы будете в первую очередь думать об их безопасности и сделаете всё, чтобы защитить их от потенциальной угрозы», — резюмировал специалист.

Соответствующее постановление ВС РФ было принято ранее 31 мая. Документ, помимо возможности обороняться при отсутствии угрозы насилием, также разрешает прибегать к самообороне, в случае если преступник направляет на жертву оружие. При этом судам рекомендуется трактовать все сомнения в превышении пределов самообороны в пользу обвиняемого.

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