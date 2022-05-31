Юрист разъяснил постановление о расширении пределов самообороны в России

Уровень самообороны в случае нападения или попытки ограбления не должен превышать уровень самой угрозы, однако в судебной практике каждый случай рассматривается отдельно. Об этом 31 мая заявил «Известиям» юрист Михаил Прядко, комментируя постановление пленума Верховного суда России, расширяющего пределы допустимой самообороны.

Так, теперь обороняться разрешается, даже если злоумышленники не избивают жильцов и не угрожают им насилием.

«Пределы необходимой обороны имеют весьма размытые границы. Если сказать просто, то уровень самообороны не должен превышать уровень самой угрозы. Например, если грабитель не нес угрозы жизни, а просто попытался сбежать, а человек решил его догнать и напал, предположим, с холодным оружием, то это будет расцениваться правоохранительными органами как превышение пределов необходимой самообороны», — пояснил эксперт.

При этом, как подчеркнул Прядко, каждый подобный случай оценивается индивидуально, так как человек мог быть в состоянии аффекта или пережить тяжелое потрясение, что в итоге могло повлиять на его действия при самообороне.

По словам юриста, ранее самооборона могла применяться в случаях, когда есть угроза насилия. Постановлением ВС РФ разрешается защищать себя и свое имущество, даже если дело не сопряжено с насилием.

«На мой взгляд, это правильный шаг, так как посягательство на дом, попытка ограбить его в любом случае несет угрозу человеку. Кроме того, это большой стресс для человека, и абсолютно любой гражданин будет защищать свою собственность. Представьте ситуацию, при которой в доме также будут находиться дети, конечно, вы будете в первую очередь думать об их безопасности и сделаете всё, чтобы защитить их от потенциальной угрозы», — резюмировал специалист.

Соответствующее постановление ВС РФ было принято ранее 31 мая. Документ, помимо возможности обороняться при отсутствии угрозы насилием, также разрешает прибегать к самообороне, в случае если преступник направляет на жертву оружие. При этом судам рекомендуется трактовать все сомнения в превышении пределов самообороны в пользу обвиняемого.