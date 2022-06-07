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Аналитик оценил вероятность снижения ключевой ставки ЦБ в июне

Аналитик Тарасов: ЦБ не станет сильно снижать ключевую ставку в июне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На грядущем заседании Центробанк РФ не станет сильно снижать ключевую ставку или вовсе оставит ее на таком же уровне — 11%. Такими прогнозами поделился 7 июня с «Известиями» руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов. По его словам, это обусловлено тем, что в решении Центробанка по ключевой ставке будут «превалировать более долгосрочные соображения».

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Банк России 10 июня проведет заседание совета директоров по ключевой ставке.

«С высокой вероятностью решение Банка России в отношении ключевой ставки будет нейтральным: ставка не изменится или будет немного (например, на 0,5 п. п.) снижена. ‹...› Главная причина замедления темпов снижения ключевой ставки состоит в сохранении основного инфляционного фактора — разрыва между потенциальным производством и динамикой спроса», — пояснил эксперт.

По его словам, после совсем недавних решений о радикальном снижении ставки, в условиях высокой неопределенности необходимо время, чтобы оценить способность внутреннего производства восполнять товарный и ассортиментный дефицит, сформировавшийся из-за ограничений импорта.

Тарасов также отметил, что на снижение ключевой ставки не будут влиять текущие показатели недельной инфляции, демонстрирующие снижение или же просто стабильность цен. Эксперт указал на то, что это временная ситуация, связанная со снижением спроса после его резкого роста в марте, а также погодными факторами.

«Даже если учитывать резкое снижение инфляционных ожиданий до 10,6-12 % (по разным группам населения), нельзя игнорировать то, что показатели наблюдаемой инфляции продолжают демонстрировать ускорение роста до значений 20,2-28,0% (майский опрос ФОМ)», — добавил Тарасов.

Поэтому, по его словам, излишне быстрое снижение ставки, в случае возврата темпов инфляции к умеренным показателям прошлого года, может потребовать впоследствии корректировки ставки вверх.

Тарасов указал на то, что уровень ключевой ставки должен обеспечивать правильный баланс между стимулированием сбережений и возможностью получать кредиты на расширение производства и занятости, а также трансформацию экономики и подстройки ее к новым вызовам.

6 июня одиннадцать опрошенных «Известиями» аналитиков из крупнейших российских банков заявили, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку в июне. Девять из них ожидают, что шаг регулятора составит 1 п.п.

2 июня глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что министерство рассчитывает на то, что ЦБ продолжит снижать ключевую ставку, что, по его словам, подстегнет рыночное кредитование

ЦБ снизил ключевую ставку до 11% 26 мая. Он также допустил дальнейшее снижение на ближайшем заседании. В тот же день Экономист Газпромбанка Павел Бирюков назвал это решение ЦБ «еще одним агрессивным шагом». Он считает, что при нынешних условиях быстрого укрепления рубля, стабилизации инфляционных ожиданий и резкого снижения недельных темпов инфляции у ЦБ всё меньше оснований придерживаться консервативной монетарной политики.

В конце февраля Центробанк на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке поднимал базовую ставку до 20% годовых. Тогда повышение ставки ЦБ объяснил тем, что оно позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения.

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