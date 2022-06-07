Шойгу назвал число сдавшихся в плен украинских военных

Общее количество сдавшихся в плен военных вооруженных сил Украины (ВСУ) превысило 6,4 тыс. человек. Об этом заявил 7 июня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании, говоря о промежуточных итогах спецоперации по защите Донбасса.

«За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины, их общее количество составляет 6489 человек», — сказал он.

Ранее, 30 мая, бывший командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергей Волынский рассказал, что в последние дни осады комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинские военные столкнулись с проблемами с техникой, нехваткой боеприпасов, медикаментов и воды.

По его словам, моральное состояние украинских солдат было плохим, помимо этого, было много погибших и раненых. Волынский отметил, что ВСУ находились «в полном окружении».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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