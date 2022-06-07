Реклама
Прямой эфир
Экономика
Уровень безработицы в РФ в мае достиг минимального исторического уровня
Экономика
Путин сообщил о рисках снижения производства в отрасли черной металлургии
Общество
Синод РПЦ передал крымские епархии УПЦ в подчинение патриарху Кириллу
Политика
Госдума приняла законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ в РФ
Авто
УАЗы и Lada получат китайские ABS
Общество
Шойгу объявил об открытии автомобильного сообщения с Крымом по материку
Мир
ВС РФ за 10 дней уничтожили 51 единицу поставленной Киеву иностранной техники
Экономика
Спрос на загородные дома в Подмосковье вырос на 64%
Общество
Минпросвещения не откажется от традиционной системы обучения в школах
Экономика
Правительство выделит 500 млн рублей на рекламу российских брендов
Мир
На Украине исключат из школьной программы «Войну и мир»
Сюжет:

Шойгу назвал число сдавшихся в плен украинских военных

Глава Минобороны РФ Шойгу: в плену находятся 6489 украинских военных
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Общее количество сдавшихся в плен военных вооруженных сил Украины (ВСУ) превысило 6,4 тыс. человек. Об этом заявил 7 июня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании, говоря о промежуточных итогах спецоперации по защите Донбасса.

Украинские неонацисты нанесли удар по Курской области. Военная спецоперация на Украине 6 июня 2022 года — трансляция
Новости ДНР и ЛНР, что происходит на Украине и в мире, репортажи — в обновляемом материале «Известий»

«За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины, их общее количество составляет 6489 человек», — сказал он.

Ранее, 30 мая, бывший командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергей Волынский рассказал, что в последние дни осады комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинские военные столкнулись с проблемами с техникой, нехваткой боеприпасов, медикаментов и воды.

По его словам, моральное состояние украинских солдат было плохим, помимо этого, было много погибших и раненых. Волынский отметил, что ВСУ находились «в полном окружении».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022