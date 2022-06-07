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Казахстан отменил требование о ПЦР-тесте на COVID-19 при пересечении границы

Казахстан отменил требование о предоставлении ПЦР-теста на COVID-19 при пересечении границы с 8 июня
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Казахстан отменил требование о предоставлении ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию или подтверждении вакцинации при пересечении границы с 8 июня. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба премьер-министра по итогам заседания межведомственной комиссии по недопущению распространению коронавируса на территории страны.

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«Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране и в мире, межведомственной комиссией приняты следующие решения отменить <...> с 8 июня текущего года обязательное требование для граждан РК и иностранцев предъявления документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 <…>, а при их отсутствии справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Кроме того, снят запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках границы республики в семи регионах.

Ранее стало известно, что Турция с 1 июня отменила для приезжающих в страну туристов требования по предъявлению ПЦР-тестов или тестов на антитела. С 1 мая обязательное тестирование на COVID-19 по прибытии в страну для вакцинированных международных путешественников отменили в Таиланде.

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