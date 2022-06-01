Турция отменила обязательное тестирование на COVID-19 для въезжающих в страну

С 1 июня Турция отменяет для приезжающих в страну путешественников требования по предъявлению ПЦР-тестов или тестов на антитела. Об этом во вторник, 31 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД республики.

Ранее для посещения страны было необходимо предоставить справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который нужно было сдавать максимум за 72 часа до въезда, или требование об отрицательном результате экспресс-теста на антитела, который необходимо было сделать в течение 48 часов после въезда.

С 1 мая обязательное тестирование на COVID-19 по прибытии в страну для вакцинированных международных путешественников отменили в Таиланде. Для невакцинированных путешественников власти страны предусматривают процедуру пятидневного карантина с ПЦР-тестом по прибытии и экспресс-тестом на пятый день пребывания в стране.

14 марта сообщалось, что департамент культуры и туризма Абу-Даби (DCT Abu Dhabi) также обновил протокол въезда и список коронавирусных ограничений для иностранных туристов. Согласно новым правилам, полностью вакцинированным от COVID-19 людям больше не нужно сдавать ПЦР-тест перед посадкой на рейс.

Россия сняла введенные из-за COVID-19 ограничения с 11 марта. Они коснулись нерегулярных и регулярных полетов в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе.