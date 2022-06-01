Реклама
Прямой эфир
Армия
Радист под вражеским огнем восстановил модуль связи в ходе спецоперации РФ
Общество
В России на 10% выросли пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
Мир
В ДНР нашли материалы слежки СБУ за иностранными дипломатами
Мир
Захарова призвала к ответу западные СМИ за распространение фейков о спецоперации РФ
Мир
Экс-министр нацобороны Греции назвал эмбарго на нефть РФ сумасшествием
Мир
В Белом доме заявили о продолжении изучения вопроса об отправке РСЗО Украине
Мир
WSJ рассказала об изучении членами ОПЕК приостановки участия РФ в сделке
Мир
В Греции назвали опасными поставки бронетехники на Украину
Мир
Генсек НАТО посетит Вашингтон по вопросу расширения альянса
Мир
В США предупредили Европу о «худшем кошмаре» из-за антироссийских санкций
Мир
Военные Чечни и ЛНР зачистили Северодонецк от украинских боевиков
Сюжет:

Турция отменила обязательное тестирование на COVID-19 для въезжающих в страну

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Yasin Akgul
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 июня Турция отменяет для приезжающих в страну путешественников требования по предъявлению ПЦР-тестов или тестов на антитела. Об этом во вторник, 31 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД республики.

Братья по штамму: как «Стелс-Омикрон» уклоняется от ПЦР-диагностики и антител
Чем опасен подвид коронавируса ВА.2

Ранее для посещения страны было необходимо предоставить справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который нужно было сдавать максимум за 72 часа до въезда, или требование об отрицательном результате экспресс-теста на антитела, который необходимо было сделать в течение 48 часов после въезда.

С 1 мая обязательное тестирование на COVID-19 по прибытии в страну для вакцинированных международных путешественников отменили в Таиланде. Для невакцинированных путешественников власти страны предусматривают процедуру пятидневного карантина с ПЦР-тестом по прибытии и экспресс-тестом на пятый день пребывания в стране.

14 марта сообщалось, что департамент культуры и туризма Абу-Даби (DCT Abu Dhabi) также обновил протокол въезда и список коронавирусных ограничений для иностранных туристов. Согласно новым правилам, полностью вакцинированным от COVID-19 людям больше не нужно сдавать ПЦР-тест перед посадкой на рейс.

Россия сняла введенные из-за COVID-19 ограничения с 11 марта. Они коснулись нерегулярных и регулярных полетов в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022