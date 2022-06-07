В Узбекистане сняли все коронавирусные ограничения для туристов

Для прибывающих в Узбекистан туристов с 10 июня снимаются все ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом 7 июня на своем сайте сообщила пресс-служба министерства туризма и культурного наследия (минтуризма) республики.

Решение принято специальной комиссии республики на основании эпидемиологической ситуации в стране, с учетом рекомендаций министерства туризма и культурного наследия, службы санитарно-эпидемиологического надзора и общественного здоровья

«В связи с этим отменяются правила, требующие от иностранных туристов предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, экспресс-тест на антигены на коронавирус и сертификат или паспорт о вакцинации», — отметили в ведомстве.

В Узбекистане за минувшие сутки зафиксировано шесть случаев заражения COVID-19.

Ранее во вторник Казахстан отменил требование о предоставлении ПЦР-теста на COVID-19 при пересечении границы с 8 июня. Также снят запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках границы республики в семи регионах.

С 1 июня Турция отменила для приезжающих в страну туристов требования по предъявлению ПЦР-тестов или тестов на антитела.

14 марта сообщалось, что департамент культуры и туризма Абу-Даби также обновил протокол въезда и список коронавирусных ограничений для иностранных туристов. Согласно новым правилам, полностью вакцинированным от COVID-19 людям больше не нужно сдавать ПЦР-тест перед посадкой на рейс.