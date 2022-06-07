Три четверти россиян следят за чистотой своей речи

Опрос продемонстрировал, сколько россиян стараются следить за чистотой своей речи.

Согласно выводам сайта kp.ru, говорить и писать правильно стараются три четверти опрошенных. Эти люди избегают жаргонизмов, а также по возможности отказываются от использования заимствованных слов.

Как заявили 6% респондентов, они считают себя грамотными людьми, однако за чистотой речи следят только на работе или в компании важных персон.

10% участников опроса сообщили, что не являются достаточно грамотными и понимают, что иногда допускают ошибки, но не считают нужным что-то менять.

Еще 8% участников исследования рассказали, что часто используют ненормативную лексику и слова-паразиты, говорят и пишут с ошибками, иногда коверкают слова, чтобы сделать свое высказывание более остроумным или смешным, пишет RT.

Опрос проводился в социальных сетях, участие в нем приняли 9,6 тыс. пользователей.

Ранее 6 июня глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что в Крыму выпустили словарь по замене заимствованных из английского языка слов на русские. По его мнению, засилье иностранных слов представляет опасность для русского языка и культуры, отмечает телеканал «360». В издание, которое получило название «Говори по-русски», включили наиболее распространенные слова.

В издании приводятся такие варианты замены заимствованных слов: агриться — сердиться; бебиситтер — няня; гаджет — цифровое устройство; девайс — техническое устройство, дедлайн — краткий срок; коворкинг — помещение для совместной работы; крафтовый — ручная работа; лук — образ; ноу-хау — секрет производства; подкаст — аудиопрограмма; спойлер — раскрытие сюжетного поворота, хайп — ажиотаж, шумиха; флешмоб — массовая акция. Всего в словарь включено более 100 самых популярных слов, пишет НСН.

Также в этот день аналитики образовательной платформы Skillbox и аналитического агентства ResearchMe сообщили, что самыми популярными англицизмами среди россиян оказались слова «фейк», «хайп» и «митинг».

Так, лидером в рейтинге популярных заимствований из английского языка стало слово «фейк» — так ответили 29% респондентов. Каждый десятый чаще всего употребляет слово «хайп». Еще 8% респондентов любят употреблять в речи слово «митинг», 7% используют слова «аппрув» и «уикенд», а 5% — «кринж», «месседж», «фиксить» и «инсайт».

В то же время самыми раздражающими англицизмами россияне считают слова «краш» (11%), «брейншторм» (3%) и «дедлайн» (3%), отмечает Life.ru.