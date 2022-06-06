Названы самые популярные среди россиян англицизмы

Самыми популярными англицизмами среди россиян оказались слова «фейк», «хайп» и «митинг». К такому выводу пришли аналитики образовательной платформы Skillbox и аналитического агентства ResearchMe. С результатами исследования, приуроченного ко Дню русского языка, 6 июня ознакомились «Известия».

Так, лидером в рейтинге популярных заимствований из английского языка стало слово «фейк» — так ответили 29% респондентов. Каждый десятый чаще всего употребляет слово «хайп». Еще 8% респондентов любят употреблять в речи слово «митинг», 7% используют слова «аппрув» и «уикенд», а 5% — «кринж», «месседж», «фиксить» и «инсайт».

В то же время самыми раздражающими англицизмами россияне считают слова «краш» (11%), «брейншторм» (3%) и «дедлайн» (3%).

Большинство опрашиваемых (83%) указали на активное появление новых слов и сленговых выражений в русском языке. Россияне также ответили на вопрос о причинах распространения таких выражений, отметив влияние интернета, диджитализацию повседневной жизни, поп-культурные веяния и молодежные тренды.

Позитивное отношение к изменениям в русском языке выразили 28% опрошенных, которые считают, что такие явления обогащают речь. При этом чаще всего нововведения в языке одобряют респонденты в возрасте от 25 до 34 лет. Вместе с тем почти треть респондентов (31%) придерживается нейтральной позиции: по их мнению, удобные нововведения приживаются, а бесполезные со временем сами исчезают.

В то же время другая ситуация наблюдается в отношении россиян к англицизмам. Опрос показал, что только каждый пятый гражданин считает использование таких слов целесообразным, отмечая их важную роль в восполнении отсутствующих в русском языке слов и лаконичности речи. При этом мужчины подтверждают это на 10% чаще женщин.

О нейтральном отношении к англицизмам заявили 40% опрошенных, тогда как 42% воспринимают подобные нововведения негативно. Чаще всего отрицательную оценку англицизмам дают взрослые люди в возрасте от 35 до 55 лет (54%). Также выяснилось, что 28% респондентов употребляют англицизмы в своей речи регулярно, а 30% используют их чаще всего на работе или в учебе.

Как отметил кандидат филологических наук, автор курса «Русский язык в эпоху Digital» в Skillbox Александр Пиперски, современный русский очень много заимствует из английского языка, однако это нельзя назвать слепым копированием. Так, русский язык активно адаптирует англицизмы, меняя в них фонетику и грамматику.

«Например, в словах random и «рандомный» русский и английский звуки «р» различны. А такие слова, как «спойлер» и «чит», обросли внушительной морфологической адаптацией и имеют много однокоренных версий: «спойлерить» и «проспойлерить», «читить» и «читерство». Не нужно бояться заимствований. Они делают язык богаче, выразительнее, позволяют нам говорить о больших тонкостях, чем если бы заимствований не было», — пояснил Пиперски.

Накануне, 5 июня, глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму подготовили словарь по замещению англицизмов. Словарь планируется представить в рамках предстоящего юбилейного XV международного фестиваля «Великое русское слово», который состоится в Крыму с 6 по 12 июня.