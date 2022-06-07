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Apple представила новые версии операционных систем iOS для гаджетов

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Фото: REUTERS/Peter DaSilva
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Компания Apple представила новые версии операционных систем для своих смартфонов, часов, планшетов и ноутбуков. Новые ОС должны стать доступны осенью. «Известия» изучили, на какие опции стоит обратить внимание.

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На ежегодной всемирной конференции разработчиков WWDC 2022 компания Apple представила новые версии операционных систем iOS, WatchOS, MacOS, iPadOS.

В 16-й версии операционной системы для iPhone полностью переработали экран блокировки — пользователи смогут менять на свое усмотрение шрифты, анимацию, модули, стили и фильтры. На нем теперь также поддерживаются виджеты – например, туда можно поместить информацию о погоде, проигрываемой музыке или заряде наушников.

Переработали систему уведомлений — в iOS 16 на экране блокировки они будут появляться внизу. А режим «Фокурсировки» теперь распространяется на браузер, сообщения и электронную почту.

Обновили и iMessage — там теперь доступна функция редактирования уже отправленных сообщений. Она работает так же, как и в Telegram. Кроме того, теперь можно будет вовсе отменить отправку сообщения.

«Яблочная» операционная система для iPhone научилась «узнавать» текст в видеороликах. Кроме того, машинное обучение теперь позволяет вырезать объекты с фото простым движением и отправлять их в сообщениях в виде стикеров или создавать быстрые коллажи. Эта функция теперь встроена в систему и не требует сторонних приложений.

В операционной системе WatchOS 9 главный упор сделали на медицинские возможности часов. По словам разработчиков, улучшен контроль беговой активности — теперь можно добавлять длину шага, а также более детально смотреть за измерением пульса.

Как следует из презентации, Apple Watch научились следить за фазами сна — например, определять, сколько их владелец находился в фазе глубокого сна.

Операционная система для MacOS получила название Ventura. Из интересных нововведений — возможность фокусировки на одной программе. Например, если пользователь работает с AdobePhotoshop, то остальные открытые приложения будут отображаться слева

Еще одна новая опция: звонок FaceTime теперь можно одним нажатием перенести на другое устройство — например, макбук или планшет.

Операционные системы iOS, iPadOS, MacOS должны стать доступны для всех пользователей, в том числе и российских, этой осенью.

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«Яблочный» фрэш: чем примечательны новые операционки от Apple

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