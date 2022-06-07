Apple представила новые версии операционных систем iOS для гаджетов

Компания Apple представила новые версии операционных систем для своих смартфонов, часов, планшетов и ноутбуков. Новые ОС должны стать доступны осенью. «Известия» изучили, на какие опции стоит обратить внимание.

На ежегодной всемирной конференции разработчиков WWDC 2022 компания Apple представила новые версии операционных систем iOS, WatchOS, MacOS, iPadOS.

В 16-й версии операционной системы для iPhone полностью переработали экран блокировки — пользователи смогут менять на свое усмотрение шрифты, анимацию, модули, стили и фильтры. На нем теперь также поддерживаются виджеты – например, туда можно поместить информацию о погоде, проигрываемой музыке или заряде наушников.

Переработали систему уведомлений — в iOS 16 на экране блокировки они будут появляться внизу. А режим «Фокурсировки» теперь распространяется на браузер, сообщения и электронную почту.

Обновили и iMessage — там теперь доступна функция редактирования уже отправленных сообщений. Она работает так же, как и в Telegram. Кроме того, теперь можно будет вовсе отменить отправку сообщения.

«Яблочная» операционная система для iPhone научилась «узнавать» текст в видеороликах. Кроме того, машинное обучение теперь позволяет вырезать объекты с фото простым движением и отправлять их в сообщениях в виде стикеров или создавать быстрые коллажи. Эта функция теперь встроена в систему и не требует сторонних приложений.

В операционной системе WatchOS 9 главный упор сделали на медицинские возможности часов. По словам разработчиков, улучшен контроль беговой активности — теперь можно добавлять длину шага, а также более детально смотреть за измерением пульса.

Как следует из презентации, Apple Watch научились следить за фазами сна — например, определять, сколько их владелец находился в фазе глубокого сна.

Операционная система для MacOS получила название Ventura. Из интересных нововведений — возможность фокусировки на одной программе. Например, если пользователь работает с AdobePhotoshop, то остальные открытые приложения будут отображаться слева

Еще одна новая опция: звонок FaceTime теперь можно одним нажатием перенести на другое устройство — например, макбук или планшет.

Операционные системы iOS, iPadOS, MacOS должны стать доступны для всех пользователей, в том числе и российских, этой осенью.

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